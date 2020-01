Pensa di scrivere alla moglie ma manda un sms alla Locale: salvato aspirante suicida

Ha sbagliato numero e grazie a questo errore non è morto. È una vicenda letteralmente surreale quella avvenuta nella serata di martedì 28 gennaio e che ha come protagonista un 49enne italiano, salvato dai ghisa del comandante Antonino Frisone mentre camminava sulla banchina della stazione ferroviaria di Rho. Stazione in cui aveva annunciato che si sarebbe tolto la vita lanciandosi sotto a un treno.

Tutto è iniziato alle 18.30 quando su uno smartphone del comando di Corso Europa è arrivato uno strano messaggio. Il 49enne — secondo quanto appreso da fonti investigative da MilanoToday — aveva sbagliato numero e, pensando di scrivere alla moglie, aveva scritto un messaggio in cui annunciava di volerla fare finita.

È subito scattato l'allarme. Gli agenti hanno finto di essere la moglie del 49enne e hanno scritto per cercare di farlo desistere in modo da guadagnare più tempo possibile. Nel frattempo hanno fatto scattare tutti gli accertamenti per risalire al proprietario del numero di telefono e localizzarlo.

Tutto è terminato alle 21 quando gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo sulla banchina della stazione di Rho. Il 49enne è stato prima accompagnato al comando Savarino e successivamente al pronto soccorso dell'ospedale di Rho per gli accertamenti del caso.

Tenta di uccidersi: salvato dalla polizia locale di Rho

Non è la prima volta che gli agenti della Locale rhodense salvano una persona con intenti suicidi. Sabato 6 ottobre i ghisa avevano salvato un uomo che si stava per gettare nel vuoto dal cavalcavia di Passirana sulla autostrada A9.