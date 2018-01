In crisi con il compagno, tenta di suicidarsi gettandosi nel vuoto: salvata da un poliziotto

Sul davanzale della sua finestra. In piedi. Pronta a buttarsi nel vuoto. Voleva farla finita a causa della sua situazione sentimentale, ma è stata salvata da un poliziotto. È successo nella serata di lunedì 15 gennaio in via Treviso a Rho. E la persona tratta in salvo è una donna di 45 anni.

Tutto è iniziato intorno alle 20.15 quando la centrale operativa del commissariato di Rho-Pero ha ricevuto una telefonata di una donna: chiedeva l'intervento di una volante in via Treviso dove una 45enne minacciava di gettarsi nel vuoto. Pochi istanti dopo sono arrivati gli agenti del commissariato di Rho-Pero, insieme ai vigili del fuoco e un'ambulanza. Un agente ha iniziato a parlare con lei cercando di distrarla, negli stessi istanti l’altro poliziotto è salito al terzo piano, è entrato nell'appartamento e trascinato sul pavimento la 45enne mentre cercava di lanciarsi nel vuoto.

La 45enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Rho per ulteriori accertamenti. Il motivo per cui stava per togliersi la vita, e sul quale gli uomini del commissariato stanno indagando, "è da ricondurre a una vicissitudine sentimentale travagliata con il suo compagno", si legge in una nota diramata dal 113.