Incidente sul Sempione a Rho: camion perde il rimorchio mentre svolta a destra

Un camion ha perso il rimorchio sulla strada Statale del Sempione nella mattinata di giovedì 8 agosto. L'incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo e non ha causato feriti, è avvenuto intorno alle 7 all'incrocio con via Lainate.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante, proveniente proprio da via Lainate, si sarebbe immesso sulla Statale e in questo frangente ha perso il cassone che è rovinato sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno regolato il traffico. Il cassone, invece, è stato recuperato da un carro attrezzi.