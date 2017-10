Truffe agli anziani, si finge un dipendente della società dell'acqua: scappa con tutti i gioielli

Si è finto un addetto alla società di acqua potabile, ha conquistato la fiducia di un'anziana e poi è scappato con tutti i gioielli che aveva in casa. È successo mercoledì in via Marconi a Rho. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Rho-Pero che in una nota hanno precisato di essere "sulle tracce del truffatore".

Tutto è accaduto intorno alle 11 quando la donna ha aperto la porta a un finto addetto dell'acqua che ha chiesto di controllare i rubinetti della casa. Dopo aver conquistato la fiducia dell'anziana le ha chiesto se avesse oro o contanti in casa, lei li ha presi dal pensile della cucina e glieli ha mostrati. A quel punto il truffatore ha accompagnato l'anziana in mansarda per controllare l'ultimo rubinetto, poi si è allontanato con i preziosi dicendo che sarebbe tornato poco dopo con il raporto.

Non vedendolo tornare l'anziana ha chiesto l'intervento del 113, ma il malvivente era già lontano.

Truffe agli anziani: come riconoscerle

"Quando alla porta si presentano persone che riferiscono di appartenere ad un ente (addetti al gas, all’elettricità, all’acqua o quant’altro) o semplici venditori o comunque persone estranee non esitare a subito il 113 e chiedere la verifica o eventualmente l’intervento sul posto delle forze dell’Ordine", si legge nel comunicato di via Nazario Sauro. "Lo stesso vale per le telefonate: chiunque dovesse chiamare spacciandosi per familiare in difficoltà economiche chiedendo di preparare somme in contanti che passerà qualcuno a ritirale per loro conto, non esitare a contattare il 113 per una verifica".