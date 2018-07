False assicurazioni comprate sul web: 4 finti assicuratori smascherati dalla Locale di Rho

Credevano di aver assicurato la loro auto a un prezzo stracciato, ma la polizza che avevano firmato non era altro che carta straccia: non offriva nessuna copertura. Risultato? Quattro denunce: gli agenti della polizia locale di Rho, infatti, hanno smascherato i quattro finti assicuratori che avrebbero venduto polizze auto a prezzi stracciati.

La vicenda è emersa attraverso i controlli con il targa system, apparecchiatura che è in grado di scansionare le targhe dei veicoli e verificare in tempo reale se sono coperti da assicurazione e in regola con la revisione. Diverse auto sono state trovate senza assicurazione, ma la documentazione esibita dai conducenti ai "ghisa" attestavano il contrario. Ma tutte le polizze sarebbero state emesse da una fantomatica agenzia assicurativa campana.

I documenti sarebbero stati inviati agli assicurati dopo una ricarica a una carta Postepay. E proprio il numero seriale della prepagata ha incastrato i malviventi: gli agenti sono arrivati a loro analizzando il seriale. E per loro è scattata una denuncia per truffa.