"Mi hanno rubato l'account delle scommesse", tenta di truffare la Snai: scoperto e denunciato

Quattro denunce, tutte per sottrazione abusiva di denaro. Tutte avvenute sul suo conto gioco Snai dove, come aveva riferito ai poliziotti, gli erano stati prelevati 3mila euro. Aveva raccontato agli agenti di aver subito una intrusione sul suo account e che qualcuno gli aveva rubato il denaro. Ma avrebbe inventato tutto. L'epilogo? Una denuncia per falsa attestazione a pubblico ufficiale e simulazione di reato, nei guai un 28enne di Rho.

L'uomo, come riportato in una nota diramata dal commissariato, si era presentato in via Nazario Sauro dove aveva formalizzato le quattro denunce. Ma la vicenda ha insospettito i poliziotti e dalle indagini non sarebbe emersa alcuna intrusione: i soldi sarebbero stati utilizzati per delle scommesse dallo stesso 28enne.

Messo alle strette, avrebbe ammesso le sue colpe davanti agli agenti. Il suo obiettivo? Farsi rimborsare il denaro perso dalla Snai, ma per lui è scattata una denuncia.