Ubriaco fradicio e drogato guida a zig zag: fermato dalla polizia locale e denunciato

Aveva un tasso alcolemico sei volte oltre il limite consentito, era quasi in coma etilico e stava guidando. Andava a zig zag su Corso Europa e quando è sceso dall'auto — dopo che gli agenti della polizia locale di Rho gli avevano imposto l'alt — si è accasciato a terra. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. È successo nella mattinata di sabato, nei guai un uomo di 45 anni.

L'uomo, fermato nei pressi del comando Savarino, non aveva solo bevuto: i medici dell'ospedale di Rho hanno trovato nel sangue tracce di oppiacei, cocaina, marijuana e anfetamine.

Non è la prima volta. A inizio settembre un imprenditore italiano di sessant'anni si era schiantato sul Sempione dopo aver sniffato cocaina. Anche in quel caso l'uomo era stato denunciato.