Blitz della locale al mercato: sequestrati 350kg di verdura ai venditori abusivi

Trecentocinquanta chili di frutta e verdura fresca sequestrata ai venditori abusivi e donata alla Caritas. È il risultato di un'operazione messa a segno nella giornata di lunedì dagli agenti della polizia locale al mercato di Rho.

La merce — come riferito dal comando ci Corso Europa — era nascosta sotto alcuni bancali ed era pronta per essere venduta da diversi commercianti irregolari. L'intervento è scattato a mercato ancora chiuso, prima che il carico fosse distribuito ai commercianti. Gli ortaggi (circa 600 euro il loro valore) sono stati consegnati alla Caritas cittadina e verranno usati per la mensa dei poveri.

Non è il primo sequestro di frutta e verdura. In questi primi due mesi dell'anno i ghisa hanno sequestrato mezza tonnellata di prodotti alimentari freschi, praticamente la metà del 2016 quando la merce sequestrata era stata poco più di una tonnellata.