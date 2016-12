Ladri spaccano vetrine a mani nude, poi scappano con mani devastate

Due pregiudicati italiani di 25 e 31 anni sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato Rho Pero per furto dopo aver sfondato due vetrine a mani nude nella notte.

I due, dopo aver infranto il vetro della porta d'ingresso del negozio "Officine del Gusto" di via La Marmora a Rho, hanno asportato il contenuto del registratore di cassa. Subito dopo, la fuga in direzione della stazione dove, nelle vicinanze, sono stati fermati dai poliziotti. In tasca i due ladri avevano i pochi euro rubati dal registratore di cassa e le mani piene di tagli e sanguinanti, coperte alla bell'e meglio.

Come riporta Il Giorno, è stato accertato che con le stesse modalità - vetrina sfondata a mani nude - era stato attuato un furto anche alla galleria d'arte "Quadrifoglio" in via Dante, dove erano stati portati via dei computer.

Il ladri sono stati portati a San Vittore.