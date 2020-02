Rho, lavori sul cavalcavia della Tangenziale Ovest: via Pace chiusa fino a giugno

Scattano i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del viadotto di Rho della Tangenziale Ovest di Milano. E per permettere il lavoro degli operai verrà chiusa al traffico un tratto di via Pace tra la rotonda Pellegrini/De Gasperi e via D’Annunzio. Il blocco inizierà lunedì 24 febbraio e il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è di 100 giorni. Tradotto? Resterà chiusa fino al 3 giugno 2020.

"I lavori di riqualifica di questo viadotto, su cui erano già stati fatti lo scorso anno degli interventi, hanno portato la società Serravalle ad un intervento immediato e non procrastinabile - commenta l’assessore alla Viabilità, Gianluigi Forloni -. Poiché è possibile utilizzare sia De Gasperi/via san Pietro ed eventualmente via Mazzo, come alternative, il disagio dovrebbe essere ridotto, si confida su un’esecuzione dei lavori in tempi anche inferiori a quelli prudentemente previsti".

I percorsi alternativi e le deviazioni ai mezzi pubblici

Il traffico ordinario sarà deviato su via De Gasperi e via Mazzo. Sul posto saranno posizionati da Società Serravalle i cartelli di deviazione con le indicazioni dei percorsi alternativi suggeriti.

Le linee di trasporto interessate dalla chiusura sono:

Z192 - Z194 Airpullman

Z122 Airpullman

Z601 - Z606 - Z618 Movibus

Urbano STIE 1 – 1/ - 5 – 7 – 7/.

Per tutta la durata dei lavori sarà soppressa la fermata di via Pace/D’Annunzio e il percorso sarà dirottato su via San Pietro e via De Gasperi. La fermata consigliata è quella già esistente di via San Pietro/angolo piazza monsignor Fumagalli, vicino alla chiesa. Sarà inoltre esteso a entrambe le carreggiate il divieto di sosta su via San Pietro.