Il consiglio comunale sarà in streaming su YouTube, Orlandi: «Risparmiati 5mila euro»

Il consiglio comunale di Rho sarà in streaming su Youtube. Tradotto? Maggiore qualità e un risparmio per le casse del Municipio. L'operazione, infatti, farà risparmiare quasi cinquemila euro: verrà azzerato il canone alla società che gestisce i live video sui server comunali.

Il servizio di streaming è attivo da alcuni anni e piace ai cittadini. Nel 2016, secondo i dati diffusi in una nota da Palazzo Visconti, gli accessi alle riunioni del parlamentino sono stati 2.266, in crescita rispetto alle 1.301 del 2015. «Dopo i primi anni — precisano dal Municipio —, si è cercato di individuare una soluzione alternativa, che a parità di fruibilità, accessibilità e qualità delle trasmissioni, permettesse di ridurre i relativi costi gestionali se non addirittura di azzerarli». E così la scelta è ricaduta sul servizio video di Google.

«Sarà più facile seguire i lavori del consiglio sia in diretta che on demand tramite smartphone o altri apparecchi mobili — precisa il vicesindaco Andrea Orlandi —. Un'innovazione tecnologica che ancora una volta diminuisce le distanze tra cittadino e pubblica amministrazione, facendo risparmiare 5.000 euro all'anno alle casse comunali. Questa è l'innovazione tecnologica che dobbiamo perseguire verso un comune più semplice e a portata di cittadino».