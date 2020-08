Rho, cagnolino resta intrappolato in una grata: liberato dai vigili del fuoco

È rimasto intrappolato con una zampa in una grata. Non riusciva a liberarsi ma è stato salvato dai vigili del fuoco. Disavventura a lieto fine in via Capuana a Rho (hinterland Nord-Ovest di Milano) nella serata di giovedì 6 agosto.

Tutto è accaduto all'interno di un giardino condominiale: il cagnolino stava passeggiando in compagnia della sua padrona quando ha messo una zampa su una grata di areazione rimanendo incastrato. Ogni tentativo di liberarlo è stato vano, così la padrona ha chiamato il 115 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri, utilizzando delle cesoie, hanno tranciato un pezzo di ferro liberando l'animale