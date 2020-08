Cambio al vertice dei carabinieri della compagnia di Rho: Musella trasferito a Catania

Cambio al vertice per i carabinieri della compagnia di Rho: a giorni il capitano Simone Musella lascerà la caserma di via Pertini dove era arrivato nel 2016. Il suo nuovo incarico sarà quello di Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catania. Al suo posto arriverà il Capitano Giuliano Carulli, attualmente comandante della compagnia di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Nella giornata di lunedì 31 agosto il sindaco di Rho, Pietro Romano, ha salutato Musella. "Voglio ringraziare il capitano Musella per quanto ha fatto per la Città di Rho e per tutto il territorio del il Rhodense in questi quattro anni nei quali ha comandato la Compagnia dei Carabinieri — ha dichiarato il primo cittadino —. Lo ha fatto con successo frutto della sua professionalità e dedizione. È sempre stato attento alle richieste del territorio e con lui vi è stata un’intensa collaborazione ed un costante dialogo. È infatti importante per un sindaco poter contare sulla collaborazione con le Forze dell’Ordine per risolvere assieme i numerosi problemi attinenti la sicurezza, dai più piccoli ai più grandi. Auguro al Capitano Musella il successo che merita anche nel suo nuovo prestigioso incarico a Catania".